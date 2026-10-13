Москва13 окт Вести.Идет усердная подготовка юниорской сборной России по гандболу к чемпионату мира, в планах – занять первое место. Об этом ИС "Вести" рассказала капитан юношеской женской сборной России по гандболу U-16 Елизавета Сапожникова.

По ее словам, возможность дебютировать на мировой арене воодушевляет.

От того, что попала в сборную, я испытывала очень радостные, счастливые эмоции. К чемпионату мы готовимся тщательно, работаем и планируем занять первое место… Хочется показать, что не зря мы первые будем поделилась Сапожникова

Капитан команды раскрыла: серьезным соперником является сборная Швейцарии.

Понимаем, что Швейцария — более сильный для нас соперник, и на нее мы будем настраиваться по максимуму. Уже разбирали их игры: смотрели защиту, нападение сообщила она

Спортсменка также рассказала, что российская сборная планирует играть в честный и красивый гандбол.

В честный… Чтобы все было по правилам. И самое главное — в красивый гандбол заявила Сапожникова

Первый в истории чемпионат мира среди девушек до 16 лет пройдет с 16 по 24 октября 2026 года в Агадире (Марокко). Матчи группового этапа будут сыграны 16, 18 и 20 октября, после – пройдет стадия плей-офф.

Ранее главный тренер женской юношеской сборной России по гандболу U-16 Ирина Близнова заявила ИС "Вести", что для России возвращение на мировую арену – как глоток воздуха.