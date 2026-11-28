Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Кубка наций в Болгарии

Российские гандболистки обыграли болгарок и вышли в финал Кубка наций Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Кубка наций в Болгарии

Москва28 ноя Вести.Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 45:22 в полуфинале Кубка наций.

В финальном матче российские спортсменки встретятся со сборной Белоруссии, которая в полуфинале обыграла команду Косова со счетом 33:16. Встреча состоится 29 ноября.

Турнир проходит в Болгарии под эгидой Международной федерации гандбола (IHF). В июле организация допустила российские сборные до участия в международных соревнованиях без ограничений.

До этого гандболистки из России не выступали на турнирах IHF с чемпионата мира 2021 года. Тогда в четвертьфинале они уступили сборной Норвегии со счетом 28:34.