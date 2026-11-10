Пловец Пригода рассказал о подготовке к чемпионату мира в Пекине Пловец Пригода: чемпионат России поможет в наборе формы к ЧМ в Пекине

Москва10 ноя Вести.Участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге, было необязательным, однако оно стало подготовительным к чемпионату мира в Пекине. Об этом ИС "Вести" рассказал российский пловец Кирилл Пригода.

Спортсмен получил специальное приглашение (wild-card) на чемпионат мира по плаванию в Пекине.

Пик формы запланирован на декабрь – на чемпионат мира. А все остальные старты являются подготовительными вещами непосредственно к Пекину… Нужны были старты для набора формы, для чувства короткого бассейна. Приняли решение, что промежуточным будут этапы Кубка мира, поскольку это международная атмосфера, все-таки мы в некой степени были в отстранении, и это сыграло определенную такую злую шутку с нами. Поэтому срочно нужно было добирать этот опыт, которого не хватало. Плюс чемпионат России, естественно, мы ни в коем случае не убирали из актива сказал Пригода

Он признался, что чемпионат России дается непросто.

Я думаю, невооруженным взглядом видно, что результаты рабочие, максимально не пиковые у меня. Но скажу так, что я не первый раз нахожусь в таком состоянии, в такой атмосфере, поэтому я знаю, как с этим работать. И, конечно, буду готовиться непосредственно к чемпионату мира и там стараться выходить на максимальные результаты добавил спортсмен

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с 1 по 6 декабря 2026 года в Пекине.