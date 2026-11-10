Пловец Корнев о победе на чемпионате России: проплыл как среднячок на тренировке

Пловец Корнев назвал тренировкой свой заплыв во время ЧР на короткой воде Пловец Корнев о победе на чемпионате России: проплыл как среднячок на тренировке

Москва10 ноя Вести.Чемпион мира и Европы по плаванию, рекордсмен мира на дистанции 50 метров баттерфляем Егор Корнев поделился с ИС "Вести" впечатлениями от своего выступления на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Корнев завоевал золото в 50-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию в финале за 21,69 секунды. По его словам, в его заплыве не было соревновательного компонента.

Я проплыл так среднячок, дал ребятам ориентир. Просто в хорошем темпе плыл, без напряжения. Для меня это не было как соревнования, а как на тренировке проплыл быстро отрезок и пошел своими делами заниматься. Мне отбираться не надо, я с удовольствием провожу время, смеюсь с ребятами заявил он

При этом, подчеркнул спортсмен, он не считает плавание на короткой воде менее престижными, чем на длинной воде.

Это, наверное, наша профессиональная предвзятость, что длинная вода престижнее короткой, потому что на ней проходят Олимпийские игры. Я считаю, чемпион России есть чемпион России, чемпион мира, есть чемпион мира заметил Корнев

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с первого по шестое декабря 2026 года в Пекине.