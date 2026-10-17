Пловец РФ Корнев завоевал "тройную корону" Кубка мира на 50 м баттерфляем

Россиянин Корнев завоевал "тройную корону" Кубка мира на 50 м баттерфляем Пловец РФ Корнев завоевал "тройную корону" Кубка мира на 50 м баттерфляем

Москва17 окт Вести.Российский пловец Егор Корнев победил в третьем этапе Кубка мира по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем.

Спортсмен преодолел дистанцию за 21,82 секунды.

Корневу удалось победить на всех трех этапах Кубка мира на этой дистанции, благодаря чему он завоевал "тройную корону". Предыдущие две победы спортсмен одержал на соревнованиях в Баку и Ташкенте, где он установил мировой рекорд.

До него аналогичным достижением отметилась россиянка Евгения Чикунова за три победы на дистанции 200 метров брассом.