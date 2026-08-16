Москва16 авг Вести.Седьмой день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже стал игрой на выживание для спортсменов. Об этом ИС "Вести" заявил российский пловец Егор Корнев, занявший второе место в заплыве на 50 м вольным стилем.

Все отлично, мы все довольны, каждый постарался на максимум. Мы молодцы, мы снова отвоевали звание лучших в этом виде программы. Все замечательно. Спасибо болельщикам. С одной стороны, немного расстроен, но с другой стороны, я, конечно, очень сильно постарался в течение семи дней. И, в принципе, я выдал вообще весь максимум, который у меня был. У меня уже седьмой день, это просто игра на выживание. Вообще там все в тумане. Но нормально, я считаю, что я лично на пятерку закончил чемпионат Европы. Все супер. Буду работать над собой, чтобы продлить, да, вот количество дней, которых я могу плыть очень быстро, а не просто плыть