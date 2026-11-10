Пловец Минаков предсказал преображение сборной России на ЧМ в Пекине Пловец Минаков: сборная РФ преобразится на чемпионате мира в Пекине

Москва10 ноя Вести.Молодые российские пловцы "выгрызают" результаты в ходе отбора в сборную страны в рамках чемпионата РФ по плаванию на короткой воде в Петербурге, грядет преображение команды на чемпионате мира в Пекине, заявил ИС "Вести" участник сборной Андрей Минаков.

Как отметил спортсмен, до международных соревнований в планах у команды проводить время вместе и "поднимать командный дух".

Очень нравится, что есть молодые ребята, которые выгрызают свои результаты, и наша команда точно преобразится в Пекине…. Я думаю, что как раз-таки из-за того, что у нас все будет общее – общая команда, общий сбор, проводить времени много вместе будем – поэтому все будет хорошо. Главное — это позитивная атмосфера. И уверен, что у нас так оно и будет сказал Минаков

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт‑Петербурге с 6 по 11 ноября и носит статус отборочного к чемпионату мира, который Пекин примет с 1 по 6 декабря.