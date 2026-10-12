Мазепин: на ОИ-2028 в США пловцы должны быть быстрее акул и не бояться их

Мазепин дал совет пловцам при заплыве на открытой воде на ОИ-2028 в США Мазепин: на ОИ-2028 в США пловцы должны быть быстрее акул и не бояться их

Москва12 окт Вести.Участники соревнований по плаванию на открытой воде в рамках Олимпийских игр, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, должны быть быстрее акул и не бояться их. Такой ироничный комментарий дал председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в ходе визита президента Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силвы в Москву.

На открытой воде в Лос-Анджелесе пловцы должны плыть быстрее, чем акулы, и не бояться их сказал он

Состязания пройдут 17-18 июля. Пловцам предстоит преодолевать дистанцию в водах Тихого океана у побережья района Белмонт-Шор в Лонг-Бич, где регулярно встречаются молодые белые акулы. Этот район является одним из устойчивых мест скопления молодых особей у побережья Южной Калифорнии.

Однако, как отмечал директор лаборатории изучения акул Университета штата Калифорния в Лонг-Бич Крис Лоу, нападения акул на людей крайне редки, особенно когда люди плавают группами.