Пловец Корнев рассказал о своей мотивации на грядущем чемпионате мира в Китае Пловец Корнев заявил, что ему нравится непредсказуемость грядущего ЧМ в Китае

Москва18 ноя Вести.Будущий чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Китае нравится своей непредсказуемостью. Об этом ИС "Вести" заявил лидер российской сборной, чемпион мира по плаванию Егор Корнев.

Он отметил, что с нетерпением ждет возможности посоревноваться с сильнейшими спортсменами, особенно после того, как американцы установили шесть мировых рекордов на отборочных соревнованиях в конце октября.

Я буду с утра до ночи в этом бассейне рубиться с ребятами, которые точно такие же сумасшедшие, как и я, которые хотят победить. Каждый из нас хочет победить, он думает, что он выиграет. Но это совсем не факт, что у каждого получится выиграть. То есть там очень все непредсказуемо. И в этом есть самый прикол, вот это заводит объяснил Корнев

Российские пловцы будут участвовать на соревнованиях в Китае с национальной символикой.

[Испытываю] гордость за свою страну выступать. И еще я буду больше горд, когда в мою честь будет звучать гимн и висеть флаг на первом месте. Я для этого приложу максимум усилий, чтобы это звучало не раз добавил он

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине. Сборная России отправится на соревнования 19 ноября, чтобы успеть адаптироваться.

Как отметили в Федерации водных видов спорта России, национальная сборная готовится к самой жесткой конкуренции на этом турнире.