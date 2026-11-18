Москва18 нояВести.Будущий чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Китае нравится своей непредсказуемостью. Об этом ИС "Вести" заявил лидер российской сборной, чемпион мира по плаванию Егор Корнев.
Он отметил, что с нетерпением ждет возможности посоревноваться с сильнейшими спортсменами, особенно после того, как американцы установили шесть мировых рекордов на отборочных соревнованиях в конце октября.
Я буду с утра до ночи в этом бассейне рубиться с ребятами, которые точно такие же сумасшедшие, как и я, которые хотят победить. Каждый из нас хочет победить, он думает, что он выиграет. Но это совсем не факт, что у каждого получится выиграть. То есть там очень все непредсказуемо. И в этом есть самый прикол, вот это заводитобъяснил Корнев
Российские пловцы будут участвовать на соревнованиях в Китае с национальной символикой.
[Испытываю] гордость за свою страну выступать. И еще я буду больше горд, когда в мою честь будет звучать гимн и висеть флаг на первом месте. Я для этого приложу максимум усилий, чтобы это звучало не раздобавил он
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине. Сборная России отправится на соревнования 19 ноября, чтобы успеть адаптироваться.
Как отметили в Федерации водных видов спорта России, национальная сборная готовится к самой жесткой конкуренции на этом турнире.