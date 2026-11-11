Пловец Пригода: приоритет у чемпиона РФ в плавании на дистанции 50 метров

Пригода: тренер выбирает тех, кто успешнее выступает в 50-метровых бассейнах Пловец Пригода: приоритет у чемпиона РФ в плавании на дистанции 50 метров

Москва11 ноя Вести.Олимпийские соревнования проходят в бассейнах с 50-метровой дорожкой. Поэтому отдается предпочтение спортсмену, преуспевшие на соревнованиях на этой дистанции, заявил ИС "Вести" двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода.

Полтинник - это олимпийская вода. И, конечно, статус у этой регалии чуть-чуть повыше на любых инстанциях - и престиж, и элементарно зарплата. Здесь, конечно, приоритет. Даже если на бумаге рассматривать. Чемпион России на 25 метров, чемпион России на 50 метров - нужно кого-то одного выбирать. Руководство, старший тренер всегда выбирает тех, кто успешнее выступает в 50-метровых бассейнах рассказал Пригода



Пригода получил специальное приглашение (wild-card) на чемпионат мира по плаванию в Пекине.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с 1 по 6 декабря 2026 года.