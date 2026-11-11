Пловчиха Суркова заявила, что на чемпионате мира в Пекине будет биться

Пловчиха Суркова раскрыла свои планы на чемпионат мира в Пекине Пловчиха Суркова заявила, что на чемпионате мира в Пекине будет биться

Москва11 ноя Вести.Пловчиха Арина Суркова заявила, что на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Пекине намерена "биться", а также она стремится "попадать для начала в финалы". Об этом спортсменка рассказала в беседе с ИС "Вести".

Суркова отметила, что старается не загадывать итоговый результат на турнире.

Прежде всего хочется биться, попадать для начала в финалы, а там уже дальше как пойдет. Поэтому стараюсь об этом не думать, просто пробивать результаты и все сказала Суркова

По словам спортсменки, сборной России хочется снова побороться за место на пьедестале после длительной изоляции на мировой арене.

Когда мы были в изоляции, прошли эти, так скажем, тяжелые времена - результаты были там тоже высокие. Но сейчас еще больше стало, подросли девочки, уже у нас внутри появилась конкуренция, и мы выходим на международный уровень с этими результатами. Поэтому надеюсь, что все будет так же двигаться дальше и [все будет хорошо] складываться у всех добавила она

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится с 1 по 6 декабря 2026 года в Пекине.

Ранее пловчиха Дарья Клепикова поделилась с ИС "Вести" радостью, что она смогла отобраться на чемпионат, несмотря на травму.