Сборная России готовится к жесткой конкуренции на ЧМ по плаванию в Китае Коротышкин: сборная РФ ждет жесткой конкуренции на ЧМ по плаванию в Китае

Москва18 ноя Вести.Российская сборная готовится к самой жесткой конкуренции на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Китае. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин.

В Пекин отправятся 43 российских пловца на один из конкурентных чемпионатов мира последних лет.

Легкой прогулки совсем не будет. И мы попадаем сейчас в период, когда все спортсмены голодные, и нет основных соревнований на олимпийской воде. Поэтому сейчас все сфокусировались именно на короткой воде. Мировое сообщество сейчас, на этом чемпионате мира ожидает самую жесткую конкуренцию во всем олимпийском сезоне сказал Коротышкин

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине. Сборная России отправится на соревнования 19 ноября, чтобы успеть адаптироваться к соревнованиям. Российские пловцы примут участие в турнире с национальной символикой.