Москва25 сенВести.В октябре руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию для обсуждения возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, которого цитирует ТАСС.
Россия может принять европейское первенство в 2028 году.
В середине октября руководство European Aquatics приедет и в Москву, и в Казань. Будем с ними общаться на тему 2028 годазаявил он
Он подчеркнул, что в настоящее время чемпионат Европы стоит в календаре.
Это уже большое решение руководства European Aquatics. … Оно приезжает сюда, чтобы все детали обсудитьотметил Леонов
В свою очередь, в республике заинтересованы в возвращении чемпионата Европы в РФ и, в частности, в Казань после длительного перерыва.