Леонов: European Aquatics приедет в Россию обсуждать проведение ЧЕ в Казани

European Aquatics обсудит с РФ проведение чемпионата Европы-2028 в Казани Леонов: European Aquatics приедет в Россию обсуждать проведение ЧЕ в Казани

Москва25 сен Вести.В октябре руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию для обсуждения возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, которого цитирует ТАСС.

Россия может принять европейское первенство в 2028 году.

В середине октября руководство European Aquatics приедет и в Москву, и в Казань. Будем с ними общаться на тему 2028 года заявил он

Он подчеркнул, что в настоящее время чемпионат Европы стоит в календаре.

Это уже большое решение руководства European Aquatics. … Оно приезжает сюда, чтобы все детали обсудить отметил Леонов

В свою очередь, в республике заинтересованы в возвращении чемпионата Европы в РФ и, в частности, в Казань после длительного перерыва.