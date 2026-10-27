Москва27 окт Вести.Спортсменам важно выступать на крупных международных чемпионатах, поскольку это тренирует, в том числе их психологическую устойчивость. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Александр Мирошников.

Одно дело выступать на соревнованиях в деревне Гадюкино, и другое - приехать на Олимпиаду, которая у нас в 2032 году в Брисбене состоится. Это совсем разный психологический настрой. У физиологов существует такое понятие "высшее мастерство". Спортсмен холоден, и он с такой психикой в основном выигрывает. Но есть спортсмены талантливые, но с ним спортивным психологам, конечно, нужно работать. Но самое важное — это, конечно, принцип специфичности — тренируешь то, что тренируешь. Чем больше мы будем выезжать на чемпионат мира и Олимпиады, тем лучше наши спортсмены будут стабильнее выступать убежден Мирошников

Профессор напомнил, что во вторник, 27 октября в китайском Нинбо стартовал Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Российские тяжелоатлеты выступают на этом чемпионате мира со своим национальным флагом и гимном.