Москва15 октВести.Не допуская российских атлетов на международные соревнования, Евросоюз пытается повлиять на исход состязаний, так как спортсмены из России сильнейшие в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали информацию о том, что ЕС разрабатывает способы закрытия российским спортсменам доступа к международным соревнованиям.
Здесь налицо попытки определенных стран оказывать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейшихсказал Песков
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремль продолжит взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями для защиты интересов российских спортсменов.