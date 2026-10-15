Песков: ЕС, не пуская российских атлетов, пытается влиять на исход соревнований

Песков назвал российских атлетов сильнейшими в мире Песков: ЕС, не пуская российских атлетов, пытается влиять на исход соревнований

Москва15 окт Вести.Не допуская российских атлетов на международные соревнования, Евросоюз пытается повлиять на исход состязаний, так как спортсмены из России сильнейшие в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали информацию о том, что ЕС разрабатывает способы закрытия российским спортсменам доступа к международным соревнованиям.

Здесь налицо попытки определенных стран оказывать влияние на исход соревнований, преднамеренно исключив из соревнований сильнейших сказал Песков

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремль продолжит взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями для защиты интересов российских спортсменов.