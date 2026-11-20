Москва20 ноя Вести.Государства - участники ОБСЕ должны принять конкретные меры, чтобы оградить атлетов от дискриминации. Об этом заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский и призвал осудить ущемление прав российских спортсменов.

По его словам, в ОБСЕ на протяжении длительного времени фиксируется активизация курса ряда стран на политизацию спорта. Это, как указал дипломат, ведет к нарушению прав представителей государств, которые Запад считает "неугодными".

Настоятельно призываем руководство профильных исполструктур организации отреагировать на происходящее и дать недвусмысленную публичную оценку дискриминационным шагам в отношении наших спортсменов. "Тихой дипломатией" тут не обойтись сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ

Дипломат указал, что ограничения, применяемые сегодня к российским спортсменам, способны в короткий срок распространиться и на представителей других государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что игнорирование решения CAS по российским спортсменам - грубое нарушение международного права. По словам российского лидера, действия по дискриминации российских спортсменов, снижают доверие к странам, которые занимаются подобным.