"Она все преодолеет": Песков поддержал фигуристку Валиеву Песков: Валиева сильная девушка и спортсменка, она все преодолеет

Москва12 окт Вести.Российская фигуристка Камила Валиева - очень сильная девушка и спортсменка, она преодолеет преграду, созданную ей Международным союзом конькобежцев (ISU) на пути к соревнованиям. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В сентябре ISU отозвал допуск Валиевой к соревнованиям в нейтральном статусе, который выдал ранее.

Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. Она прошла через большие трудности, прошла с честью, с достоинством. И я уверен, что она и это тоже преодолеет сказал Песков

Валиева ранее заявила о намерении оспорить решение ISU в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Однако в октябре в CAS сообщили о том, что пока не получили жалобу от российской фигуристки.