Москва30 окт Вести.Россия продолжает "наступательную юридическую и дипломатическую операцию" по возвращению российских спортсменов на международную арену. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Эта работу осуществляет министерство спорта, Олимпийский комитет России и всероссийские федерации по видам спорта, сообщил министр.

И могу сказать, что наступательная, дипломатическая и юридическая операция продолжается. С переменным успехом могу напомнить, что по керлингу мы получили отрицательное решение, по хоккею положительное. И мы приложим все усилия, чтобы каждый спортсмен, каждая сборная России попала на международные старты с флагом, с гимном - как национальная команда России отметил Дегтярев

"Наступательная операция" проводится по поручению президента России Владимира Путина, напомнил он.

В ней участвует много людей. Всем им большое спасибо. Наша цель — возвращение России в мировой спорт. Наше место на соревнованиях. Мы его заслужили всей историей российского и советского спорта сказал Дегтярев

Кроме того, в ходе этого интервью министр также сообщил, в частности, что с возвращением российских сборных по хоккею на международную арену предстоит большая и кропотливая работа по расчистке мирового графика матчей, который составлялся без учета России.