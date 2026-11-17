Москва17 нояВести.Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что получил ходатайство Международной федерации хоккея (IIHF) об отводе двух арбитров, причастных к решению о допуске российских сборных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Ранее швейцарское издание Inside Paradeplatz написало о возможном конфликте интересов у двоих из трех арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных команд.
По данным издания, глава коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а представитель Египта Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической компании.
Канадский спортивный телеканал TSN сообщил, что с учетом этих обстоятельств IIHF обратилась в CAS.
Сегодня (16 ноября - прим. ред.) CAS подтвердил получение заявления IIHF об отводе двух членов коллегии. Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) оперативно рассмотрит заявлениесообщили в пресс-службе суда
30 октября Спортивный арбитражный суд постановил вернуть российские команды на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявил, что сборные не желают играть с командой России.
После этого телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и IIHF, что визы россиянам оформлять не будут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.
В дальнейшем IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы по поводу виз. Лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.
Со своей стороны, президент IIHF Франц Райндль заявил о своей поддержке участия сборной России в международных соревнованиях.