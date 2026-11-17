CAS получил жалобу IIHF на решение по сборным России по хоккею

IIHF подала жалобу в CAS по ситуации с допуском российских хоккеистов CAS получил жалобу IIHF на решение по сборным России по хоккею

Москва17 ноя Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что получил ходатайство Международной федерации хоккея (IIHF) об отводе двух арбитров, причастных к решению о допуске российских сборных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Ранее швейцарское издание Inside Paradeplatz написало о возможном конфликте интересов у двоих из трех арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных команд.

По данным издания, глава коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а представитель Египта Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической компании.

Канадский спортивный телеканал TSN сообщил, что с учетом этих обстоятельств IIHF обратилась в CAS.

Сегодня (16 ноября - прим. ред.) CAS подтвердил получение заявления IIHF об отводе двух членов коллегии. Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) оперативно рассмотрит заявление сообщили в пресс-службе суда

30 октября Спортивный арбитражный суд постановил вернуть российские команды на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявил, что сборные не желают играть с командой России.

После этого телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и IIHF, что визы россиянам оформлять не будут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

В дальнейшем IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы по поводу виз. Лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.

Со своей стороны, президент IIHF Франц Райндль заявил о своей поддержке участия сборной России в международных соревнованиях.