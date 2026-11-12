Глава СБР Майгуров рассказал об оставшихся у России в Европе друзьях

Президент СБР заявил, что у РФ остались друзья в Европе Глава СБР Майгуров рассказал об оставшихся у России в Европе друзьях

Москва12 ноя Вести.Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился подробностями о взаимодействии с коллегами из Европы, сообщает ТАСС.

По словам функционера, у РФ остались друзья в Европе.

У нас есть контакты с европейскими коллегами, мы продолжаем общение. К нам относятся по-разному. Я не буду кого-то конкретного называть, далеко не все категорично против нас настроены заявил Майгуров

С 2022 года членство Союза биатлонистов России в IBU приостановлено, а отечественные спортсмены лишены права выступать на международных турнирах. Попытка СБР оспорить это решение через CAS в декабре 2025-го не принесла быстрого результата: суд отказался рассматривать обращение в форсированном режиме.

Ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) являются самыми "отмороженными" организациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.