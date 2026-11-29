Москва29 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) не стала обсуждать допуск российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе — об этом говорится в мотивировочной части решения CAS по делу о допуске сборных России к соревнованиям.

IIHF отказалась рассматривать допуск в нейтральном статусе даже в качестве альтернативного варианта. В конце слушаний юристы федерации заявили, что не рассматривают данное требование. Ответчик не предоставил обоснования для допуска в нейтральном статусе. Поэтому у коллегии не было оснований вводить такое ограничение фундаментальных прав спортсменов, о котором сам ответчик даже не просил указано в документе

Доказательств вероятного бойкота турниров в случае возвращения россиян федерация не представила, за исключением двух обстоятельств: чешская ассоциация участвовать в таких соревнованиях не собирается, а латвийским игрокам выступать против россиян запрещает закон — причем распространяется это лишь на один матч, а не на весь турнир.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Позднее стало известно, что федерация оспорила этот вердикт: по данным источника телеканала TSN, двое из трех судей, выносивших решение, имели нераскрытые деловые связи с Россией. 16 ноября в CAS поступило ходатайство IIHF об отводе двух судей, 19 ноября суд отказался его рассматривать, после чего федерация заявила, что подаст апелляцию в швейцарский суд.

Готовность бойкотировать матчи с участием сборной России выразили ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии. За возвращение россиян высказались только федерации Словакии и Белоруссии. Из-за позиции правительства Канады, отказавшегося выдавать визы россиянам, IIHF исключила сборную России из числа участников молодежного чемпионата мира, который пройдет в конце декабря — начале января.

Отстранение российских команд действовало с 2022 года, в июле федерация продлила его на сезон-2026/27, сославшись на проблемы с безопасностью участников соревнований. 4 ноября в IIHF заявили, что возвращение сборных сопряжено со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, а также меры безопасности. Позднее в CAS отметили, что достаточных доказательств для недопуска федерация не предоставила.