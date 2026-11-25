Москва25 ноя Вести.Федерация хоккея России принимает к сведению факт подачи Международной федерацией хоккея (IIHF) апелляции в Федеральный суд Швейцарии на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), но считает указанные доводы несостоятельными. Об этом говорится в релизе на официальном сайте ФХР.

IIHF ранее 25 ноября объявила о намерении обжаловать в инстанции вердикт CAS, который обязал допустить незамедлительно допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

В ФХР отметили, что обжалование решения CAS не дает права IIHF приостановить его выполнение. Международная федерация, отказываясь выполнять вердикт, нарушает не только это решение, но и сам закон.

ФХР считает несостоятельными и надуманными аргументы для обжалования решения CAS, указанные в пресс-релизе IIHF. ФХР считает, что действия IIHF нарушают соглашение с ФХР о незамедлительном исполнении решения отмечается в сообщении

В ФХР напомнили, что в мае 2026 года отстранение российских хоккеистов признал необоснованным и незаконным дисциплинарный комитет IIHF. Во время разбирательства в CAS Международная федерация хоккея ни разу не высказывала возражений относительно независимости и беспристрастности арбитров, назначенных на рассмотрение дела. Обращение в CAS по этому поводу появилось только спустя две недели после вынесения неблагоприятного для IIHF вердикта.

ФХР отмечает, что на основании вышеизложенного считает приведенные доводы IIHF "юридически несостоятельными".

Вся спортивная общественность видит, что IIHF прибегает к любым способам, в том числе к злоупотреблению правом, стремясь поставить под сомнение легитимность окончательного и обязательного арбитражного решения, вынесенного единогласно в пользу ФХР, в попытках уклониться от исполнения арбитражного решения и дискредитировать институт независимого спортивного правосудия подчеркивается в релизе

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако это решение пока не привело к возвращению национальных команд на все турниры. Так, сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира в Канаде: 15 ноября IIHF заявила, что хоккеисты РФ не смогут принять участие в соревновании из-за отказа канадских властей допустить их в страну.