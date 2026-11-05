Федерация хоккея Франции выступила с заявлением в связи с допуском России Федерация хоккея Франции: сожалеем о решении допустить россиян

Москва5 ноя Вести.Решение Спортивного арбитражного суда обязать Международную федерацию хоккея допустить российские сборные до турниров под эгидой организации вызвало сожаление у Федерации хоккея Франции. Об этом сообщила пресс-служба FFHG.

Кроме того, хоккейные чиновники Франции выразили обеспокоенность последствиями решения CAS.

FFHG выражает сожаление и обеспокоенность по поводу спортивных и организационных последствий этого решения. … Данное решение недостаточно учитывает сложности, связанные с организацией международных соревнований, а также позиции, озвученные рядом стран-участниц говорится в заявлении федерации

В FFHG обратили внимание на отказ ряда стран проводить матчи против сборных России, а также негативное отношение к решению CAS со стороны некоторых организаторов будущих соревнований.

В федерации добавили, что будут внимательно следить за развитием ситуации с участием россиян.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27.