Москва25 нояВести.Международная федерация хоккея (IIHF) обратится в Федеральный суд Швейцарии для обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску сборных команд из России до международных турниров. Это следует из сообщения пресс-службы IIHF.
По итогам недавнего заседания совет IIHF принял решение обжаловать решение CAS относительно участия сборных России в турнирах IIHF в Федеральном суде Швейцарииговорится в сообщении пресс-службы IIHF
Из заявления следует, что это решение основано "на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда".
Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарииуказали в IIHF
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако это решение пока не привело к возвращению национальных команд на все турниры. Так, сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира в Канаде: 15 ноября IIHF заявила, что хоккеисты РФ не смогут принять участие в соревновании из-за отказа канадских властей допустить их в страну.