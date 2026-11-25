IIHF обжалует решение CAS по допуску России в Федеральном суде Швейцарии IIHF намерена обжаловать решение CAS по допуску РФ в Федеральном суде Швейцарии

Москва25 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) обратится в Федеральный суд Швейцарии для обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску сборных команд из России до международных турниров. Это следует из сообщения пресс-службы IIHF.

По итогам недавнего заседания совет IIHF принял решение обжаловать решение CAS относительно участия сборных России в турнирах IIHF в Федеральном суде Швейцарии говорится в сообщении пресс-службы IIHF

Из заявления следует, что это решение основано "на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда".

Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии указали в IIHF

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако это решение пока не привело к возвращению национальных команд на все турниры. Так, сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира в Канаде: 15 ноября IIHF заявила, что хоккеисты РФ не смогут принять участие в соревновании из-за отказа канадских властей допустить их в страну.