CAS сослался на пример Израиля в решении о допуске хоккейных сборных РФ CAS опубликовал обоснование решения о допуске российских хоккеистов к турнирам

Москва28 ноя Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал мотивировочную часть решения по делу Федерации хоккея России (ФХР) против Международной федерации хоккея (IIHF). Текст документа опубликован на сайте суда.

Арбитры пришли к выводу, что ограничение для россиян по гражданству изначально было дискриминационным. Для того, чтобы подобный запрет считался правомерным, IIHF должна была обосновать его цель и доказать, что он является подходящей и необходимой мерой, а также что приносимая им польза перевешивает ущерб для спортсменов.

В мотивировке отдельно приведены примеры, которые, по мнению CAS, указывают на избирательный подход федерации: IIHF допускала Израиль к соревнованиям даже тогда, когда отдельные страны высказывали опасения, связанные с вопросами безопасности.

Например, в 2025 году Австралия заявила, что не сможет гарантировать безопасность на чемпионате мира во втором дивизионе с участием израильской команды, после чего турнир перенесли в Сербию.

За год до этого IIHF пересматривала решение об отстранении израильских команд и разрабатывала индивидуальные меры безопасности для каждого турнира.

В случае с Россией, отметил CAS, федерация не предпринимала аналогичных попыток и не пыталась найти компромиссный вариант.

Кроме того, следует из документа, IIHF не оценивала возможное влияние на безопасность участия сборных Ирана и США. По оценке суда, это свидетельствует о непоследовательности примененного подхода.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские команды на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявил, что сборные не желают играть с командой России.

После этого телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и IIHF, что визы россиянам оформлять не будут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

В дальнейшем IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы по поводу виз. Лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.