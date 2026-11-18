Митрофанов: у сборной России есть шанс принять участие в Кубке Америки-2028

Россия может поучаствовать в Кубке Америки в 2028 году, заявили в РФС Митрофанов: у сборной России есть шанс принять участие в Кубке Америки-2028

Москва18 ноя Вести.Возможность участия сборной России по футболу в Кубке Америки 2028 года не исключается, заявил журналистам генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В то же время РФС будет изучать рациональность этого решения, поскольку игрокам сборной придется столкнуться с крайне длительными перелетами для участия в соревнованиях, добавил он.

Технически возможно все, но нужно понимать, насколько это рационально… Это не вопрос просто желания. Есть определенная нагрузка, есть задачи, в том числе по восстановлению игроков, по их подготовке к новому футбольному сезону. Это большая совокупность проблем сказал Митрофанов

Ранее Митрофанов заявил, что РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА по возвращению российских футболистов на международные соревнования.