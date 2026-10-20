Глава РПЛ Алаев: буду рад, если матч между сборными России и США состоится

Алаев высказался об организации матча сборных России и США по футболу Глава РПЛ Алаев: буду рад, если матч между сборными России и США состоится

Москва20 окт Вести.Встречу между футбольными сборными России и США можно организовать в любом формате. Об этом ТАСС заявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

По его мнению, организация такого матча является прекрасной идеей.

Мне кажется она очень здравой и хорошей. Если с нашей стороны нужны какие-то движения, то, безусловно, мы их сделаем. Я буду рад, если такой матч состоится в любом формате отметил футбольный функционер

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и США.