Москва20 октВести.Встречу между футбольными сборными России и США можно организовать в любом формате. Об этом ТАСС заявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.
По его мнению, организация такого матча является прекрасной идеей.
Мне кажется она очень здравой и хорошей. Если с нашей стороны нужны какие-то движения, то, безусловно, мы их сделаем. Я буду рад, если такой матч состоится в любом форматеотметил футбольный функционер
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и США.