РФС обнародовал состав сборной России на товарищеский матч с командой Намибии

РФС опубликовал состав сборной России на товарищеский матч с Намибией РФС обнародовал состав сборной России на товарищеский матч с командой Намибии

Москва3 окт Вести.Полузащитник Алексей Миранчук назначен капитаном сборной России по футболу на товарищескую встречу с национальной командой Намибии. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 3 октября в Екатеринбурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

По решению тренерского штаба, с первых минут на поле в составе российской команды выйдут вратарь Станислав Агкацев, а также полевые игроки Мингиян Бевеев, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Арсен Адамов, Артем Карпукас, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Лечи Садулаев, Александр Соболев и капитан Алексей Миранчук.

Сборная Намибии начнет матч в следующем составе: голкипер Камаиджанда Ндисиро, защитники и игроки атаки Мозес Шидоло, Паулус Амутенья, Риаан Ханамуб, Бетуэль Музеу, Чарльз Хамбира, Питер Шалулиле, Нгеро Катуа, Венделл Рудат, Деон Хотто и Апроциус Петрус.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России находится на 35-й позиции, тогда как Намибия располагается на 121-й строчке.

Ранее РФС опубликовал стартовый состав сборной России на предстоящий товарищеский матч против национальной команды Ирана.