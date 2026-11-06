Объявлен итоговый состав сборной РФ на товарищеские матчи в ноябре

Сафонов, Батраков и Головин вошли в состав сборной на матчи в ноябре Объявлен итоговый состав сборной РФ на товарищеские матчи в ноябре

Москва6 ноя Вести.Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков и футболист "Монако" Александр Головин вошли в окончательную заявку российской сборной по футболу на товарищеские матчи в ноябре. Об этом говорится в пресс-релизе Российского футбольного союза (РФС).

Всего в заявку вошли 28 футболистов.

Нападающий "Зенита" Александр Соболев в итоговый состав не попал.

12 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном, 17 ноября — с Венесуэлой.

Ранее главный тренер сборной РФ Валерий Карпин объяснил, почему решил не вызывать игрока "Зенита" Максима Глушенкова на ноябрьские товарищеские матчи.