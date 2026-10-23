Суд привлек ФК "Зенит" к спору о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста

ФК "Зенит" привлекли к тяжбе о возврате денег за концерт Канье Уэста Суд привлек ФК "Зенит" к спору о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста

Москва23 окт Вести.В Москве мировой судья рассматривает иск Максима Зайкина к организаторам несостоявшегося концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Истец потребовал вернуть деньги за билеты и компенсировать расходы на поездку. В качестве третьего лица к судебной тяжбе привлечен футбольный клуб "Зенит", сообщает ТАСС.

Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, АО "ФК Зенит" говорится в сообщении

Концерт американского рэпера должен был пройти 10–11 октября на "Газпром Арене" в Петербурге, но его отменили, так как организаторы не заключили договор аренды с площадкой.

Истец просит взыскать почти 160 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда, штраф, расходы на юриста и почтовые услуги.