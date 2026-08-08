Пирожки с капустой, хрен и горчица: Галкин включил в райдер блюда русской кухни РИА Новости: иноагент Галкин добавил в райдер блюда русской кухни

Москва8 авг Вести.Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) включил в райдер для организаторов его выступлений за границей блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся со списком.

В гримерную Галкина должны доставить блюда русской кухни, в том числе пирожки с мясом, капустой и картошкой, нарезку из говяжьего языка, печенье курабье, горчицу, хрен, а также мясную, сырную и фруктовую тарелки, горячие блюда, литр натурального ягодного морса и бутылку белого полусухого вина категории не ниже DOCa (Испания), AOC (Франция) или DOCG (Италия) говорится в сообщении

Кроме того, в перечне есть и "непродовольственные" требования: лучшая в городе пятизвездочная гостиница, стайлер Dyson Airwrap с круглой насадкой, упаковку медицинских масок, бокал для коньяка и новый коврик для переобувания. Также артист требует авто представительского класса и суточные в размере 1000 долларов или евро.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться российского имущества после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов РФ.