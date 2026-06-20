Стейк из фламинго и 60 сосисок: что можно найти в райдерах артистов KP.RU рассказала о необычных предпочтениях артистов в их райдерах

Москва20 июн Вести.В райдере певицы Анны Асти можно найти стейк из фламинго и салат из игуаны, а в требованиях музыканта Басты – более полусотни сосисок. Об этом пишет KP.RU.

Райдер – это список требований, которые артист или творческий коллектив предъявляют организаторам их концертов. Выполнение указанных звездой условий является неотъемлемой частью выступления, при невыполнении которой артист имеет право отказаться от выступления без возмещения убытков.

Так, райдер Басты помимо 60 сосисок (вероятно, указанных проверить внимательность организаторов) включает перелет бизнес-классом, передвижение по городу только на автомобилях Mercedes Maybach S-class W223, Mercedes S-class W223, трех Mercedes V-class, наличие в гостиничном номере ягод, груш, авокадо, орехов, печеной тыквы и нескольких видов молока. Алкогольных напитков в списке нет, однако есть сигареты. За невыполнение требований предусмотрены санкции в виде штрафов до полумиллиона рублей.

Райдер певицы Лолиты не отличился экстраординарными требованиями, за исключением фразы "Рекомендовано Пенсионным фондом". По словам самой артистки, эта надпись призвана проверить, читают организаторы условия или нет.

Артистка Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, в свой райдер включила зеркало в пол, воду, чай с лимоном и медом, темный шоколад и фрукты. Кроме того, в списке указана еда для ее музыкантов, в том числе шашлык из нескольких видов мяса и рыбы, приготовленный на углях и поданный кубиками.

Певец Леонид Агутин внес в свой райдер перелет бизнес-классом и только компанией "Аэрофлот", пропуск в VIP-зал аэропорта в городах вылета и прибытия, а также передвижение на двух автомобилях Mercedes-Benz S-Class (2010 года выпуска и позже) и микроавтобусе – для команды. Для проживания артист выбрал двухкомнатный номер в пятизвездочном отеле, не выходящий на дорогу. Окна спальни должны быть завешены темными блэкаут-шторами. В случае если таковых нет, организаторам предлагается заклеить окна черной пленкой или пакетами для мусора. В гримерку артиста должны принести натуральный молотый кофе, белое сухое вино из Франции или Северной Италии стоимостью свыше двух тысяч рублей или виски Maccalan, а также суп.

В условиях Анны Асти имеется только одно необычное требование – стейк из фламинго и салат из игуаны. Как объясняет певица, она со своей командой специально внесла этот пункт в конец райдера, чтобы проверить организаторов на внимательность.

Райдер музыканта Сергея Жукова включает только самое необходимое – вода, чай, огурцы, мед, имбирь и лимон. По мнению артиста, вносить в перечень требований вычурные и дорогие позиции нет смысла, поскольку выходить на сцену с полным желудком невозможно. Он предположил, что странные условия в райдер добавляют молодые артисты, недавно оказавшиеся в шоу-бизнесе.

Ранее народный артист России Олег Газманов раскрыл, какие пункты входят в его райдер.