Лолита объяснила, зачем пишет в райдере фразу про Пенсионный фонд Лолита Милявская рассказала о необычном пункте в своем райдере

Москва14 июн Вести.Певица Лолита Милявская объяснила РИА Новости, зачем прописывает в своем райдере пункт про Пенсионный фонд.

По ее словам, эту шуточную фразу она вносит для проверки, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.

В целом, говорит певица, в райдере у нее "все, как у всех".

У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет рассказала Милявская

Лолита пояснила, что многие артисты используют в райдере подобные нестандартные формулировки, которые являются своеобразным тестом. Предполагается, что внимательный организатор мероприятия обязательно переспросит.

Например, объяснила певица, если в списке у кого-то значится пункт "20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа", это значит, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное.