Москва2 июл Вести.Обязательными пунктами райдера Кати Лель являются шторы black-out и ортопедическая подушка, рассказала певица в беседе с РИА Новости.

У меня все очень просто, достаточно скромно в райдере. Это темные шторы - black-out, без которых я не могу спать, ортопедическая подушка, которая важна для здоровья позвоночника - как ты спишь, так ты себя и чувствуешь. В гримерке должны быть сырная, мясная и рыбная закуски для танцоров, черный хлебушек, вода с газом и без газа, чай и кофе. Все - вот весь мой райдер