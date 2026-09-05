SHOT: юморист Галкин потратил 3 млн руб на отдых в Бразилии без Пугачевой

SHOT: иноагент Максим Галкин отдохнул в Бразилии без Пугачевой на 3 млн рублей SHOT: юморист Галкин потратил 3 млн руб на отдых в Бразилии без Пугачевой

Москва5 сен Вести.Признанный в России иноагентом шоумен и юморист Максим Галкин провел отпуск в Бразилии без своей жены Аллы Пугачевой и потратил там порядка 3 миллионов рублей, пишет Telegram-канал SHOT.

Галкин потратил около 3 миллионов на отпуск без Пугачёвой в Бразилии. Он постил оттуда контент в трусиках для своих фанаток отмечается в сообщении

Telegram-канал выложил несколько фотографий Галкина в соцсетях из Бразилии.

Согласно подсчетам SHOT, за номер в пятизвёздочном отеле Emiliano Rio в Рио-де-Жанейро юморист платил примерно за 100 тысяч рублей в сутки, а за люкс в отеле Fasano в Ипанеме с панорамным бассейном он отдал 718 тысяч рублей.

Полет в бизнес-классе туда-обратно обошелся Галкину в 850 тысяч рублей, а присутствие и работа личного фотографа-видеографа - еще в 1 миллион рублей.

Итого бразильский трип стоил минимум 2,6 млн рублей отмечает Telegram-канал

Ранее СМИ писали, что Галкин включил в райдер для организаторов его выступлений блюда русской кухни, в том числе пирожки с капустой, хрен и горчицу.