Минобрнауки ликвидирует филиал РГСУ в Сочи Минобрнауки издало приказ о ликвидации филиала РГСУ в Сочи

Москва29 сен Вести.В сентябре Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ о прекращении деятельности филиала Российского государственного социального университета в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Студенты могут продолжить обучаться в головном вузе в Москве, филиале РГСУ в Пятигорске или Сочинском государственном университете.

Форма и условия обучения для студентов будут сохранены в каждом из предложенных вузов. После перевода и успешного завершения учебной программы выпускники получат диплом образовательного учреждения, которое они выбрали отмечается в сообщении

Также СочиГУ предлагает перевестись преподавателям и научным сотрудникам для сохранения сформированного состава. Для них и обучающихся будут организованы консультации по образовательным и кадровым вопросам.