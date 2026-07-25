Мишустин подписал распоряжение о ликвидации филиалов РАНХиГС в Туле и Чите

Мишустин подписал документ о закрытии тульского и читинского филиалов РАНХиГС Мишустин подписал распоряжение о ликвидации филиалов РАНХиГС в Туле и Чите

Москва25 июл Вести.Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о ликвидации двух региональных филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Речь идет о структурных подразделениях вуза, расположенных в Туле и Чите.

Согласно опубликованному документу, решено "ликвидировать Тульский и Читинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". Самим филиалам предписано провести все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с процедурой закрытия.

Ранее сообщалось, что Донецкая академия управления и госслужбы стала частью РАНХиГС.