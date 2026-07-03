Москва3 июл Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Глава российского правительства распорядился реорганизовать Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова путем выделения из ее состава Высшего военно-морского училища имени Фрунзе.

Мишустин также распорядился определить основными целями деятельности училища осуществление учебной деятельности по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также научной деятельности в интересах обороны.

Министерству обороны России поручено провести мероприятия по реорганизации до 1 сентября 2026 года.