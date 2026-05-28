Москва28 мая Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище. Соответствующей документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Челябинское высшее танковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации говорится в распоряжении

Полномочия учредителя учебного заведения возлагаются на Минобороны РФ, а финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Изначально Челябинское танковое создали в 1941 году, в годы Великой Отечественной войны. В 1948 году его расформировали, а в конце 60-х восстановили. 21 выпускник этого заведения стал Героем Советского Союза, 10 — Героем Российской Федерации, а всего было подготовлено более 12 000 офицеров-танкистов. В мае 2007 училище было окончательно расформировано.