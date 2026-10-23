Роспотребнадзор Петербурга: в доме, где обнаружен очаг кори, заболел ребенок

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку кори в одном из домов Петербурга Роспотребнадзор Петербурга: в доме, где обнаружен очаг кори, заболел ребенок

Москва23 окт Вести.В многоквартирном доме в Московском районе Санкт-Петербурга, где был обнаружен очаг кори, заболел ребенок. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Ранее в этот день первый заместитель главы администрации Московского района Александра Захарова заявила о вспышке кори в доме №3 на ул. Киевская.

В связи с регистрацией случая кори у … ребенка … Межрегиональным управлением с 20.10.2026 организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация против кори говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства.

Ситуация находится на контроле.