Москва23 октВести.В многоквартирном доме в Московском районе Санкт-Петербурга, где был обнаружен очаг кори, заболел ребенок. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Ранее в этот день первый заместитель главы администрации Московского района Александра Захарова заявила о вспышке кори в доме №3 на ул. Киевская.
В связи с регистрацией случая кори у … ребенка … Межрегиональным управлением с 20.10.2026 организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация против кориговорится в материале, опубликованном на сайте ведомства.
Ситуация находится на контроле.