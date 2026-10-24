Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в Петербурге

Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Петербурге Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в Петербурге

Москва24 окт Вести.Три человека, включая ребенка, пострадали в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге, все госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел 24 октября около 15.00 мск на проспекте Космонавтов в Московском районе. По информации МЧС, на кухне одной из квартир загорелась обстановка. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе двое детей.

В результате пожара пострадали две женщины и один ребенок (девочка), госпитализированы в медицинское учреждение говорится в сообщении

В ликвидации пожара участвовали 17 человек и четыре единицы техники.