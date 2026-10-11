Шестеро человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире пострадали шестеро человек Шестеро человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге

Москва11 окт Вести.Ночью 11 октября в Санкт-Петербурге при пожаре в квартире жилого года пострадали шестеро человек. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

Информация о возгорании в однокомнатной квартире в Невском районе на проспекте Солидарности поступила в 1.01.

В результате пожара пострадали 6 человек, госпитализированы в медицинские учреждения. Из опасной зоны спасены 16 человек уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В 1.24 пожар был ликвидирован на площади 27 кв. м. К ликвидации огня были привлечены три единицы техники и 15 спасателей.