Четверо человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге

При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали четверо человек Четверо человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге

Москва30 сен Вести.При пожаре в квартире жилого дома в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали четверо человек. Об этом сообщил городской главк МЧС России.

Информация о возгорании в доме на лице Комсомола поступила 29 сентября в 23.20.

В двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м происходило горение обстановки по всей площади. В результате пожара пострадали 4 человека, госпитализированы в медицинские учреждения уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Возгорание было ликвидировано 30 сентября в 0.47. К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 30 спасателей.