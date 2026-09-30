Москва30 сенВести.При пожаре в квартире жилого дома в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали четверо человек. Об этом сообщил городской главк МЧС России.
Информация о возгорании в доме на лице Комсомола поступила 29 сентября в 23.20.
В двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м происходило горение обстановки по всей площади. В результате пожара пострадали 4 человека, госпитализированы в медицинские учрежденияуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Возгорание было ликвидировано 30 сентября в 0.47. К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 30 спасателей.