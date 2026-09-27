Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Петербурге

Квартира загорелась в Красногвардейском районе Петербурга, есть пострадавший Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Петербурге

Москва27 сен Вести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире жилого дома в Красногвардейском районе пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.

Возгорание произошло утром 27 сентября, в воскресенье, на проспекте Наставников. К ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов с применением 3 единиц техники.

В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.