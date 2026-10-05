Мужчина госпитализирован в результате пожара в Калининском районе Петербурга

Мужчина пострадал при пожаре в Санкт-Петербурге Мужчина госпитализирован в результате пожара в Калининском районе Петербурга

Москва5 окт Вести.Мужчина пострадал в результате пожара в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России пот городу в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в доме 30, корпус 1 по улице Демьяна Бедного поступило в 03.04 5 октября.

В двухкомнатной квартире площадью 40 кв. метров происходило горение обстановки на площади 13 кв. метров… В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Возгорание ликвидировано в 03.38 силами 15 пожарных на трех единицах техники.