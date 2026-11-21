МЧС: мужчину госпитализировали после пожара в Кировском районе Петербурга

Мужчина пострадал при пожаре в Санкт-Петербурге МЧС: мужчину госпитализировали после пожара в Кировском районе Петербурга

Москва21 ноя Вести.Мужчина пострадал в результате пожара в жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пострадавший госпитализирован.

По данным ведомства, возгорание произошло вечером 21 ноября в трехкомнатной квартире в жилом доме на улице Автовская.

В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 9 кв. метров происходило горение обстановки на площади 5 кв. метров. <...> В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении

Возгорание ликвидировано.

В тушении огня принимали участие 10 спасателей и две единицы специальной техники.