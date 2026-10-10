Москва10 октВести.В Санкт-Петербурге произошло возгорание в одном из квартир дома в центре города. Об этом стало известно из публикации местного МЧС.
Огонь возник в 3-комнатной квартире дома 32 по улице Моховая. Сообщение о появлении огня поступило в службу около 16.00.
В 3-комантной квартире площадью 70 кв. метров происходило горение обстановки на площади 10 кв. метровнаписано в канале ведомства в MAX
К 16.21 мск возгорание было ликвидировано. Тушением пожара занимались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.
Сведения о пострадавших не поступали.