В центре Петербурга произошел пожар на 10 "квадратах" квартиры

В Петербурге произошел пожар в 3-комнатной квартире В центре Петербурга произошел пожар на 10 "квадратах" квартиры

Москва10 окт Вести.В Санкт-Петербурге произошло возгорание в одном из квартир дома в центре города. Об этом стало известно из публикации местного МЧС.

Огонь возник в 3-комнатной квартире дома 32 по улице Моховая. Сообщение о появлении огня поступило в службу около 16.00.

В 3-комантной квартире площадью 70 кв. метров происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров написано в канале ведомства в MAX

К 16.21 мск возгорание было ликвидировано. Тушением пожара занимались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступали.