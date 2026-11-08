Мужчина пострадал на пожаре в квартире дома в Калининском районе Петербурга

В Петербурге загорелась квартира в Калининском районе, есть пострадавший Мужчина пострадал на пожаре в квартире дома в Калининском районе Петербурга

Москва8 ноя Вести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире жилого дома пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.

Возгорание произошло 8 ноября, в воскресенье, на Суздальском проспекте в Калининском районе.

В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров… В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.