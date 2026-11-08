Москва8 нояВести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире жилого дома пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.
Возгорание произошло 8 ноября, в воскресенье, на Суздальском проспекте в Калининском районе.
В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров… В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.