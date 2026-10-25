В Петербурге женщина пострадала при пожаре в 1-комнатной квартире

Жительница Петербурга госпитализирована после пожара в квартире В Петербурге женщина пострадала при пожаре в 1-комнатной квартире

Москва25 окт Вести.В Санкт-Петербурге произошел пожар в Красногвардейском районе, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом сообщает МЧС по городу.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ударников, в доме 27к2. Огонь возник в 1-комнатной квартире и распространился на два квадратных метра.

В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение говорится в сообщении министерства

Тушением пожара занимались 14 человек и 3 единицы техники. В 10.00 мск пожар был ликвидирован.