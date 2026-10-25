Москва25 октВести.В Санкт-Петербурге произошел пожар в Красногвардейском районе, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом сообщает МЧС по городу.
Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ударников, в доме 27к2. Огонь возник в 1-комнатной квартире и распространился на два квадратных метра.
В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждениеговорится в сообщении министерства
Тушением пожара занимались 14 человек и 3 единицы техники. В 10.00 мск пожар был ликвидирован.