© После двух доз вакцины КПК иммунитет против кори вырабатывается у 97% пациентов, у 88% — к эпидемическому паротиту, у 97% — к краснухе., Globallookpress

Москва6 окт Вести.Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с продолжающейся вспышкой кори.

Я объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с бедствием в штате Нью-Йорк из-за продолжающейся вспышки кори отмечено в тексте распоряжения, размещенного на сайте губернатора

По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев кори в США достигло 4020, что стало рекордом заболеваемости в стране с 1991 года.

При этом в штате Нью-Йорк отмечен 101 случай заболевания, в том числе семь случаев приходятся на город Нью-Йорк.

По данным властей США, с начала года от осложнений, вызванных корью, в стране скончались уже три человека.